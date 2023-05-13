السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سيدتين وطفلتين فى مشاجرة بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت سيدتين وطفلتين خلال مشاجرة وقعت بعزبة الشيخ مبارك التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهن للمستشف لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بعزبة الشيخ مبارك بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات هن: "شريفه.ع" 22 عاما، و"عايده.م" 27 عاما، والطفلتين "جني .ا" 9 سنوات، "ناهد .م" 9 سنوات، من عزبة الشيخ مبارك، والأولي أصيبت بطلق ناري خرطوش بالوجه، والباقين بسحجات وكدمات وجروح سطحية. 

وألقت إدارة البحث الجنائي، القبض علي المتهمين بإطلاق النار خلال المشاجرة وهما: "و.ع"، و"ع.خ"، وتم التحفظ عليهما وعرضهما عل النيابة العامة للتحقيق والتصرف.  

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط "يحي.ع" 38 عاما، العامل المتهم بطعن زوجته "منال.س" 28 عاما، ربة منزل، 3 طعنات بالرقبة والبطن مستخدما آلة حادة عبارة عن سكين، وذلك داخل مسكنه الكائن بشارع أبو العلا في مدينة ملوي، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث تم نقل المصابة إلي المستشفي التخصصي، وحالتها العامة مستقرة.

وكانت مدينة المنيا قد شهدت إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع في مساكن الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، بعد تعرضها لصعق كهربائي، كما أصيب شاب من محافظة أسوان، إثر سقوطه من قطار، بسبب اختلال توازنه وتم نقلهما لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.  

المنيا إصابة سيدتين وطفلتين مشاجرة بعزبة الشيخ مبارك مركز أبوقرقاص ضبط المتهم بطعن زوجته شارع أبو العلا بمدينة ملوي خلافات عائلية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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