"دور المرأة فى إدارة الأزمات".. ندوة لمركز اعلام مطروح بكنيسة الشهيدين

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان “دور المرأة فى إدارة الأزمات”، واستضافتها كنيسة الشهيدين بمدينة مرسى مطروح بحضور نيافة الأب اوغسطينوس دنيال راعى الكنيسة والأب كيرلس ميخائيل راعى كنيسة الملاك وعدد كبير من السيدات من المترددات على الكنيسة.

وأوضح وليد محمد يحيى، استشارى الإدارة العامة والمدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مفهوم الأزمة وأنواعها والفرق بين الازمة و المشكلة مشيرا إلى أهمية دور المرأة فى الاسرة والمجتمع وعدد المهام والادوار الحيوية التى تمارسها المرأة دائماً في رعاية أسرتها، فهي خط الدفاع الأول للأسرة وهي أيقونة الإيجابية التي يتعلم منها الأبناء أبجديات الحياة.

وأكد “يحيي” أن دور المرأة المصرية يتعاظم خلال الازمات التى تعصف احيانا بالاسرة او المجتمع وذلك كان واضحا أثناء أزمة كورونا وما اتصل بها من اثار اقتصادية وصحية واجتماعية وغيرها حيث حملت الام على عاتقها الحفاظ على صحة الاسرة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل احترافي وبأبسط الامكانات فضلا دورها الواضح فى اعالة الاسرة ومواجهة الازمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضاف أن إحدى المنصات الرقمية للوظائف والعمل أظهرت فى احصائياتها أن النساء يتفوقن في التطوير التنظيمي وتدريب المواهب مقارنة بالرجال. حيث يتفوق حوالي 6.56% من المهنيات في التطوير التنظيمي وتدريب المواهب مقارنة بـ 3.26% من الرجال المهنيين.

وأشار "استشاري الإدار العامة، إلى أهمية دور المرأة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومنها القضية السكانية حيث ان المرأة شريك رئيسي فى محور التنمية فالمجتمع ما هو الا مجموعة من الاسر التى تقودها المرأة وكلما زاد وعيها ساهمت بقوة فى دفع عجلة التنمية مما دفع القيادة السياسية المصرية للاهتمام بها على وجه الخصوص ويظهر ذلك من خلال المبادرات الصحية التى تهتم بالمرأة والفتاة والاهتمام بتعليم الفتيات والاجرءات الاجتماعية التى تهتم بالمرأة المعيلة كمعاش تكافل وكرامة وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للاسرة المصرية .

ولفت إلى المكاسب التى جنتها المراة المصرية بدعم من القيادة السياسية ومنها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية وزيادة التمثيل الوزارى لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات فى الحكومة الحالية من إجمالى عدد الوزراء موضحا ان تصل نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين بالدوله الى 24.8 % كما تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ وشهد عام 2019 تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة.

وتابع: تلاحظ انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق، كما ان نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44.5% بالاضافة الى وصول نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة لـ 46%.

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