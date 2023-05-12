امتد لـ5 منازل.. السيطرة على حريق بمنزل مهجور فى إحدى قرى المنيا

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنيا في السيطرة على حريق نشب في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، بعد أن امتد إلى 5 منازل مجاورة، مما أسفر عن احتراق ماكينة ري زراعي، و3 تروسيكلات، ونفوق 5 أبقار وأغنام، ولكن دون إصابات بشرية.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية، وامتداده إلي 5 منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية تله، وجاري تحديد أسبابه، وامتد إلي 5 منازل مجاورة ملك كل من: “ملاك تادروس، أحمد محمد أمين، شقيقه حسين، حمادة سيد عبد الله، محمد عبد الحميد عبد الله”.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما انحسرت الخسائر المادية في احتراق ماكينة ري زراعي، و3 تروسيكلات، ونقوق 5 أبقار وأغنام.