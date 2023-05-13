افتتاح مركز تلاوة الشيخ محمد حشاد بمسجد أبو العباس المرسي

أشاد القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد، شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء، بجهود الأوقاف في خدمة كتاب الله -عز وجل- وتيسير تلاوته وحفظه، مؤكدًا أن الوزارة لم تترك بابًا للعناية بكتاب الله (عز وجل) إلا وطرقته.

جاء ذلك بعد افتتاح اليوم الجمعة 12مايو 2013م مركز القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء بجمهورية، وسط حفاوة وإقبال كبير من المواطنين.

وأوضح أن الأنشطة تنوعت ما بين مقارئ للأعضاء ومقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة ومقارئ للواعظات ومقارئ للسيدات ومقارئ لكبار القراء ومراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم ومراكز التلاوة التي يتم افتتاحها لأول مرة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن ذلك يتم معم نح من ينتظم في هذه المراكز ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.