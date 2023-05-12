نفاد تذاكر الحفل الإضافي للموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا

نفدت جميع تذاكر الحفل الإضافي لشهر مايو والذي يحييه الموسيقار عمر خيرت، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والمقرر له يوم 29 مايو الجاري.

وقررت دار الأوبرا اضافة حفل جديد للموسيقار عمر خيرت، بعد نجاح حفليه الأخيرين يومي 10 و11 مايو، برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ويرفع الحفل الإضافي للموسيقار عمر خيرت، بدار الأوبرا شعار كامل العدد بعد أن نفدت جميع تذاكره فور طرحها للجمهور بساعات قليلة.

وطرحت التذاكر مقسمة إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، ومن المقرر أن تقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة" وغيرها من المقطوعات الشهيرة.

شروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء على أن ينطلق الحفل الساعة 8.30 مساء.

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

االالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.