كولر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبى الأهلى قبل مباراة الترجى

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للمحاضرة الأخيرة التي عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق قبل التوجه إلى ملعب "حمادي العقربي" برادس.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر طالب اللاعبين بضرورة حسم التأهل للمباراة النهائية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية اليوم قبل مباراة الإياب في القاهرة والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

كما طالب السويسري، لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل تونس، ويعزز من فرص الأهلي في التأهل إلى النهائي.