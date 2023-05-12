إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل فى أسوان

اصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة “ربع نقل” في محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي أبوالحسن داخل حدود المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.