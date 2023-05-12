جامعة الوادى الجديد تشارك فى مؤتمر "الأدب العربى الحديث وقضايا العصر" (صور)

شارك الدكتور محمد عبيد، رئيس قسم اللغة العربية ممثلاً عن جامعة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في فعاليات المؤتمر النقدي الـ25 "الأدب العربي الحديث وقضايا العصر" في جامعة جرش بالمملكة الهاشمية الأردنية الشقيقة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة إن مثل هذه النوعية من المشاركات العلمية في الفعاليات الدولية تمثل نقلة نوعية لمخرجات البحث العلمي في جامعة الوادي الجديد التي تعمل على دعم منسوبيها من أجل توفير بيئات علمية محفزة لهم يمكنهم من خلالها الإسهام في رفع كفاءة البحث العلمي والتقدم به في مختلف المسارات التي ترعاها الدولة وتلقى جانبًا كبيرًا من التشجيع والاهتمام من القيادة العليا التي تتمثل في دعم فخامة رئيس الجمهورية للعلماء والباحثين في مختلف المحافل العلمية داخل مصر وخارجها.

واضاف أن المؤتمر الذي نظمته كلية الآداب بجامعة جرش بالأردن، جاء ضمن مشاركة علماء وباحثين من فلسطين، العراق، مصر، السعودية، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن. والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الجلسة الأولى بحثه الموسوم بـ"النقد النسوي للأندية الأدبية السعودية" وألقى فيه الضوء على التحولات الثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي أسهمت في خلق بيئة خلاقة قادرة على إعادة تشكيل تيار الوعي وتمكين المرأة المثقفة السعودية من ممارسة دورها الطبيعي في النهوض بالحركة الثقافية والنقدية في المملكة العربية السعودية.

وترأس الدكتور محمد عبيد فعاليات الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر، وجاءت رئاسته للجلسة انعكاسًا للتعاون العلمي المستمر بين جامعة الوادي الجديد وجامعة جرش.

وقد تم كذلك اختيار ممثل جامعة الوادي الجديد في عضوية لجنة التوصيات، مؤكدا متانة العلاقات العلمية بين جامعة الوادي الجديد والجامعات الأردنية، وقام برفع برقية شكر من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة إلى رئيس جامعة جرش على التسهيلات وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي يلقاها منسوبو جامعة الوادي الجديد، على الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل تنظيم هذا المؤتمر متطلعًا سعادته إلى عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العلمي والبحثي بين جامعة الوادي الجديد ومختلف الجامعات الأردنية.