إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة مع آخر بأسوان

أصيب شخص بطلق نارى فى قدمه خلال مشاجرة نشبت بينه وأحد الأشخاص بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان.

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان إخطارًا من مستشفي كوم امبو، يفيد باستقبال شاب من قرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز مصاب بطلق ناري في قدمه وإصابة بالرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفي برئاسة العميد سعد عبد الجواد والنقيب هشام الريفي، اتحرى حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين شاب من قبيلة الرشايدة وآخر من قبيلة المسيد بقرية سبيل العرب بسبب أولوية المرور.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو جهودهم للقبض علي المتهم بإطلاق النار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.