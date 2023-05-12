الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض 24 مايو.. "الفيشاوى" زعيم عصابة فى “رهبة.. مصنع الكراسى”

فيلم رهبة
فيلم رهبة

يخوض الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي"، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 24 مايو الجاري.

ويظهر الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبدالرزاق، وتأليف محمد علام.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "رهبة"، البوسترات الرسمية للعمل، وكشفت حينها عن تأجيل موعد طرحه فى دور العرض، ليكون فى السينمات 24 مايو المقبل بدلًا من خوضه ماراثون موسم عيد الفطر المبارك الماضي 2023.

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