إزالة 25 حالة تعدٍ ضمن حملة إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21 بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 25 حالة تعد مقامة على مساحة 5817 م2، وذلك بنطاق مجلس قروى العتمور قبلى، من بينها 21 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، و4 حالات عبارة عن مبان مقامة على أراض زراعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.