"تسوية المنازل بالأرض".. "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الصعب فى غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع ورد فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن غارات على عدد من مناطق قطاع غزة، متابعة: "هناك غارات على جنوب شرق قطاع غزة، إضافة إلى غارات على منطقة الزيتون وحي الشجاعية".

وأضافت عوكل أن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين أحدهما في الجنوب والآخر في شمال قطاع غزة وتمت تسوية المنزل بالأرض تمامًا وهدمه بالكامل بالطائرات الحربية.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء هذا القصف الإسرائيلي، موضحة أن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق العديد من الصواريخ وتم تفعيل صافرات الإنذار في القدس.