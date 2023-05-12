مصرع ربة منزل ونجلها صعقًا بالكهرباء فى المنيا

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما صعقا بكهرباء غسالة بقرية البرنسة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ علي الجثتين داخل مشرحة المستشفي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام في مركز ملوي، تتضمن وصول كل من: "دنيا.ع" 22 عاما، ربة منزل، وابنها "كامل.م" 3 سنوات، جثتين هامدتين.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن ربة المنزل وابنها الطفل يقيمان في قرية البرنسة التابعة لمجلس قروي دروه في جنوب غرب مركز ملوي، وأنهما صعقا بكهرباء غسالة داخل المنزل ونتجت عن ذلك وفاتهما.

تم التحفظ علي الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.