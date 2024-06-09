الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع عمرو دياب فى واقعة صفع مُعجب: اتصور معاه 4 مرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت الجهات المختصة بالقاهرة لأقوال المحامي أشرف عبدالعزيز، الوكيل القانوني للفنان عمرو دياب، أثناء تحريره محضرا  ضد شاب صفعه عمرو دياب، خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال المحامي، إن الشاب "سعد أسامة" التقط قبل واقعة الصفع 4 صور مع الفنان عمرو دياب، ولم يعترضه، وفي المرة التي صفعه فيها، جذبه الشاب عنوة لالتقاط الصورة.


وتابع، أن الشاب تعمد مضايقة الفنان بالتطفل عليه وجذبه من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، مؤكدًا أن موكله يرحب بشكل دائم بكل المعجبين ولا يغضبه تصويرهم معه.
 

وحرر محامي عمرو دياب محضرًا بشرطة السياحة بالقاهرة، ضد شخص اتهمه الفنان بـ"قرصه" ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وظهرت فيه محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم بصفعه على وجهه.


ولم يرد عمرو دياب على الهجوم الذي تعرض له حول أزمته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بل اكتف بغلق التعليقات على منشوراته عبر حساباته على كل منصات التواصل الاجتماعي.

الفنان عمرو دياب محامي عمرو دياب حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي جهات التحقيق

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