الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مجد القاسم يطرح أحدث أعماله الغنائية "مفيش فلوس" (فيديو)

مجد القاسم
مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتى تحمل اسم «مفيش فلوس»، وذلك على قناته الخاصة بمنصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الأغنية كلمات عادل حراز، ألحان وتوزيع بدوي، مكس وماستر محمد الجيار، والكليب تصوير إسلام شلبي، مونتاج وتلوين مصطفى عثمان، إنتاج ريتشارد الحاج، ومن إخراج حسام محمد.

وتقول كلماتها: مفيش فلوس يا حبيبتي بتجيب السعادة.. ملعون اللى قال البحر بيحب الزيادة.. يا خسارة العمر لو ما عشناهوش.. البعد ليل والفجر لسه ما شوفناهوش.. عيشي بقى وافتحي للنور شبابيك.. النور كمانجة بتعزف لنا مزازيك.. قومي افرحي، وفرحي.. الفرح فستان من المشاعر شيك.

من جانبه؛ أكد مجد القاسم، فى تصريحات صحفية أن «مفيش فلوس» هى أغنية دراما يمكن تناولها من منظور رسالة من حبيب لحبيبته الطموحة بزيادة، أو بين مواطن وبلده الأم في ظل حالة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الجميع.

وأضاف «القاسم»: المال بمفرده لا يصنع الفرح ولكنه وسيلة للتعايش ليس إلا، والأساس هو الحب، فالأغنية محاولة من الحبيب للتمسك بالأمل في ظهور النور عما قريب، بتحسن الأحوال وعودة العلاقة بينه وبين محبوبته وصولا للزواج السعيد.

جدير بالذكر أن أغنية «مفيش فلوس» هى أولى أغاني الميني ألبوم الذي يحضر له المطرب مجد القاسم، ومن المقرر أن يطرحه على طريقة السينجل خلال مايو الجارى ويونيو المقبل، ويضم نخبة كبيرة من الأغنيات التى تتنوع بين الرومانسية والدرامية، ويقوم بتصوير أكثر من أغنية لطرحها على طريقة الفيديو كليب.

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