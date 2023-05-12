الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد لقاء ابنتها في "معكم".. خبيرة أبراج تكشف صفات برج إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي

تصدرت الفنانة إيمان العاصي السوشيال ميديا وتريندات “جوجل” خلال الساعات السابقة عقب ظهورها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي أمس.

وظهرت إيمان العاصي رفقة شقيقتها فاطمة وابنتها ريتاج، وكشفت عن تفاصيل في شخصيتها عديدة ومدى ارتباطها الشديد بابنتها الوحيدة ريتاج وعلاقتهما سويًا.

“الدستور” يوضح في التقرير التالي طبيعة علاقة الأم بابنتها وشخصية برج العذراء الذي تنتمي إليه إيمان العاصي 

برج العذراء سريع الزعل 

ومن صفات شخصية برج العذراء كما وضحتها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي أنه سريع الزعل ولكن امرأة برج العذراء سريعة النسيان في آن واحد كما أنها شخصية مثابرة ولديها ثقة في النفس عالية، كما أنها شخصية تعزز الخصوصية، وهذا ما أكدته ابنة إيمان العاصي، حيث قالت “ريتاج” خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي: “ماما قماصة أوي ولما بتعمل أكل بجاملها عشان أكلها مش حلو، وكشفت عن وجود أكونت ثاني لوالدتها على موقع “انستجرام” ولكنها تخفيه عن جمهورها”.

وعلقت ريتاج ابنة إيمان العاصي على شخصية “دلال” في مسلسل “جعفر العمدة”، قائلة: "لما شوفت ماما في المسلسل اتخضيت منها، وماما فيها شبه كبير من شخصية دلال في الحقيقة، وصدقتها في مشهد قتل بلال شامة وعجبني".

وأضافت جاكلين لـ"الدستور" شخصية برج العذراء تريد أن تخطف الأنظار وذلك بسبب قدرتها على التلون ومن الصفات التي تتسم بها ايضًا  امرأة برج العذراء انها تتوقع المثالية دائماً فيمن حولها ولكنها تتعلم من الخطأ، كما تتسم امرأة العذراء  بالجرأة دون خوف من أحد وقادرة على اقناع الآخرين.

وحققت الفنانة إيمان العاصي نجاحًا كبيرًا بمسلسل  “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

ايمان العاصي الإعلامية منى الشاذلي ريتاج أبنة ايمان العاصي أبنة ايمان العاصي جعفر العمدة محمد رمضان

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