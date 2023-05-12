الممتاز "ب".. 4 مباريات اليوم الجمعة فى المجموعتين الأولى والثالثة

تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعتين الأولى الخاصة بأندية الصعيد والمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني “ الممتاز ب”.

في المجموعة الأولى يستضيف المنيا السابع برصيد 34 نقطة بقييادة نبيل محمود فريق الجونة الثانى برصيد 53 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ويسعى الجونة للفوز، في انتظار نتيجة مباراة لافيينا شريكه في الصصدارة ومركز شباب طامية، غدا السبت، أما المنيا فلابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 37 وتقليص الفارق مع المقاصة الذي يحتل المركز الخامس إلى 6 نقاط وحقق الجنونة خمسة انتصارات متتالية على كيما وتليفونات بني سويف ولافيينا وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط في حين خسر المنيا مباراته الأخيرة أمام أسمنت أسيوط.

ويستضيف ديروط الذي يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة فريق الفيوم الثانى عشر برصيد 22 نقطة في مباراة مهمة خاصة لفريق الفيوم، الذي يسعى لزيادة الفارق بينه وبين تليفونات بني سويف الذي يحتل المركز الأخير إلى 7 نقاط تجعله مطمئنا للبقاء.

وفى المجموعة الثالثة يخوض دكرنس الخامس برصيد 42 نقطة بقيادة حسام عبد العال مواجهة صعبة خارج أرضه مع الأوليمبي التاسع برصيد 33 نقطة بقيادة سعيد عبد العزيز، ويسعى دكرنس للفوز والوصول للنقطة 45 ومشاركة بلدية المحلة وطنطا صدارة المجموعة، في حين لابديل للأوليمبي سوى الفوز للمنافسة على المركز السادس الذي يخوض صاحبه دورة فاصلة مع الفريقين اللذين يحتلان المركز السادس في المجموعتين الأولى والثانية لتأهل فريقين لدوري المحترفين وحقق دكرنس الفوز في الجولة الماضة على سبورتنج بعد التعادل مع بروكسي وكفر الشيخ والهزيمة أمام طنطا.

ويستضيف الحمام المطروحى العاشر برصيد 28 نقطة فريق نبروه الثانى عشر برصيد 26 نقطة بقيادة ياسر عبدالواحد في مباراة يسعى كل فريق للحصول على نقاطها الثلاث لتحسيم مركزه في جدول المجموعة.