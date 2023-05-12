الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. إف سى زد يدافع عن قمة المجموعة الثانية أمام إيسترن كومبانى

إيسترن كومبانى
إيسترن كومبانى

تقام اليوم الجمعة 6 مباريات في الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"،  حيث يستضيف إف سي زد المتصدر برصيد 49 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، فريق إيسترن كومبانى الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فى مواجهة  سهلة لفريق إف سي زد، خاصة أن إيسترن كومبانى يعاني ظروفا صعبة نتيجة رفض اللاعبين الانتظام في التدريبات لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، وهو ماجعل مجلس الإدارة يدرس استكمال الدورى بالناشئين.

وحقق إف سي زد انتصارين فقط في أخر 7 مباريات وتعادل 5 مرات ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة، في حين يبدو إيسترن كومباني مطمئنا لموقفه نظرا لوجود فارق 14 نقطة بينه وبين الإعلاميين الموجود في المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث .

ويحل وادى دجلة الثالث برصيد 47 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور، ضيفا على فريق الترسانة الثامن برصيد 36 نقطة بقيادة حسين شكرى، وحقق وادي دجلة انتصارين متتاليين على النصر والإعلاميين، ويسعى للفوز للبقاء في سباق القمة أما الترسانة فلا بديل أمامه سوى الانتصار للاحتفاظ بأماله في المنافسة على المركز الخامس.

وفي مباراة الفرصة الأخيرة يستضيف القناة الرابع برصيد 43 نقطة بقيادة محمد حليم فريق منتخب السويس السابع برصيد 36 نقطة بقيادة أحمد ساري ولابديل أمام القناة سوى الفوز للاستمرار في سباق القمة وأى نتيجة أخرى مع فوز إف سي زد على إيسترن كومباني تعنى اكتفاءه  بالمنافسة على التأهل لدوري المحترفين وفي المقابل لابديل أمام السويس سوى الفوز للمنافسة على المركز الخامس.

ويحل بتروجت الخامس برصيد 41 نقطة بقيادة السيد عيد ضيفا على فريق النصر الخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة أشرف توفيق ويسعى بتروجت للفوز والوصول للنقطة 44 والصعود للمركز الرابع في حالة تعثر القناة أمام السويس وفي نفس الوقت الفوز يضمن بقاءه بعيدا عن ملاحقة الترسانة والسويس والاقتراب من التأهل لدوري المحترفين.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف بورتو السويس العاشر برصيد 33 نقطة فريق كهرباء الإسماعيلية الحادى عشر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد العجوز.

دوري القسم الثاني إف سى زد أيسترن كومبانى وادي دجلة الترسانة

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