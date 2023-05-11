الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حارس الأهلى: نحترم جميع الفرق وجاهزون للترجى غدًا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الترجي، التي تقام مساء غدٍ، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

أضاف الشناوي: “الأهلي والترجي فريقان كبيران في قارة إفريقيا، ودائمًا ما تكون لقاءاتهما متكافئة بسبب خبرات اللاعبين في الفريقين”.

وواصل كابتن الأهلي: نحترم جميع الفرق التي نواجهها. المباراة المقبلة هي الأهم أمام فريق الترجي، والتي نبحث خلالها عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وردًّا على غياب معز بن شريفية حارس الترجي، قال الشناوي: إن الحارس لديه خبرات كبيرة، ولكن الترجي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات في صفوفه.

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي تعرض في دور المجموعات لضغط كبير، بسبب مشاركته في أكثر من بطولة، وتجاوز الفريق كل التحديات التي واجهته ووصل إلى نصف النهائي.

واختتم محمد الشناوي حديثه بالتأكيد أن التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزًا في مباراة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.

أخبار محمد الشناوي الاهلى دورى ابطال افريقيا الاهلي ضد الترجي

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