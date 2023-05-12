الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اوقاف مطروح": البرنامج الصيفي يستهدف تأهيل 10 آلاف طفل

اوقاف مطروح
اوقاف مطروح

افتتح  الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، البرنامج الصيفي للطفل من مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام بحضور وجيه عبد الرازق رئيس مجلس ومدينة الحمام والنائب رزق جالي والعمدة علواني حليو والشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة الحمام ومفتشي المنطقة وعددا من الأطفال وأسرهم . 

وأوضح “عبد البصير” أهمية البرامج الدعوية التي تهتم بالنشء والشباب وتعمل على خلق حصانة لدى ابنائنا من الأفكار الضالة والمتشددة  بل تسعى هذه البرامج لبيان سماحة الدين ونشر خلق الرحمة والتراحم ( الراحمون يرحمهم الرحمن ). 

وأضاف أن هذه البرامج تُعين الأسرة المصرية على تربية وتزكية أبنائها فينشأ مرتبطا بالله بارا بأبويه وصالًا للرحم يقظ الضمير إيجابيا في مجتمعه يحسن التعامل مع الآخر بأدب جم وخلق نبيل.

وأشار إلي أن عدد المساجد المشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل بمطروح يزيد على 200 مسجد ويستهدف 10 آلاف طفل هذا الصيف. 

وقام وكيل اوقاف مطروح بتوزيع شهادات تقدير علي الأطفال المقيدين في البرنامج للعام الثاني علي التوالي وسط فرحة الأهالي بافتتاح الموسم الثقافي الصيفي لتربية الطفل.

اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
اوقاف مطروح
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