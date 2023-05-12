مواطن من الفيوم: الحوار الوطني لحظة استثنائية وطاقة أمل للغد (فيديو)

قال محمد جاب الله، أحد مواطني قرية الغرق، التابعة لمركز إطسا بالفيوم إن الحوار الوطني لحظة استثنائية وتاريخية وطاقة أمل للغد، وتمثل آلية جديدة لإتاحة مساحات مشتركة لإيجاد حلول في بعض المشكلات التي تواجه العديد من القطاعات مثل الزراعة وغيرها.

وأضاف أن تجمع العديد من الفئات التي تُشكل جميع أطياف المجتمع خطوة مهمة تسهم في الوصول لحلول جيدة.

وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي يجب التطرق إليها خلال جلسات الحوار الوطني هو توفير فرص عمل للشباب، وزيادة التعينات بالنسبة لخريجي الشباب.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.