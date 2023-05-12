الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الفيوم: الحوار الوطني لحظة استثنائية وطاقة أمل للغد (فيديو)

مواطن من محافظة الفيوم
مواطن من محافظة الفيوم

قال محمد جاب الله، أحد مواطني قرية الغرق، التابعة لمركز إطسا بالفيوم إن الحوار الوطني لحظة استثنائية وتاريخية وطاقة أمل للغد، وتمثل آلية جديدة لإتاحة مساحات مشتركة لإيجاد حلول في بعض المشكلات التي تواجه العديد من القطاعات مثل الزراعة وغيرها.

وأضاف أن تجمع العديد من الفئات التي تُشكل جميع أطياف المجتمع خطوة مهمة تسهم في الوصول لحلول جيدة.

وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي يجب التطرق إليها خلال جلسات الحوار الوطني هو توفير فرص عمل للشباب، وزيادة التعينات بالنسبة لخريجي الشباب. 

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.

مواطن محافظة الفيوم الحوار الوطنى لحظة استثنائية وتاريخية وطاقة أمل

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة