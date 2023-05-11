الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح بوستر فيلم "بيت الروبي" لـ كريم عبدالعزيز

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، البوستر الرسمي للعمل والمقرر عرضه صيف 2023 بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إخراج بيتر ميمي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز، دور "إنفلونسر" مشهور متزوج من نور اللبنانية التي تعمل طبيبة أمراض نساء ضمن الأحداث، أما كريم محمود عبدالعزيز، يظهر كصاحب مركز تجميل وشقيق كريم عبدالعزيز.

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" فالذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024 .

 

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