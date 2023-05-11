الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

اجتماع تحالف الاحزاب
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

قال المستشار جمال التهامي، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية خلال  اجتماع المجلس الرئاسي للتحالف المنعقد الآن، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، إن التحالف يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن جلسات الحوار ليس فيها خطوط حمراء وكل المشاركين في الحوار عبروا بطريقتهم في كافة المحاور والموضوعات.

وأضاف التهامي أن الشارع متفائل بما يحدث من مشاركة وحوار وطني حقيقي ومنتظر النتائج وحل بعض الإشكاليات وأنه حوار يكون في صالح الوطن والمواطن.

ولفت التهامي إلى أن الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في الحوار الوطني والدليل التفاعل السريع من الرئيس بشأن الإشراف القضائي.

واختتم التهامي مؤكدا شكر تحالف الأحزاب للرئيس السيسي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، كلمة الأمين العام لتحالف الأحزاب، وتوجية رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انطلاق فعاليات الحوار الوطنى. 

و يستعرض خلال الاجتماع ما جاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وأهم ما تناولته من موضوعات، وعرض تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية. 

ويناقش الاجتماع التنسيق بين أحزاب التحالف داخل لجان وجلسات الحوار الوطنى، وكذلك تشكيل لجنة متابعة لجلسات الحوار الوطني وصياغة أهم المخرجات،واستعداد أحزاب التحالف للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ يوم الأحد 14 مايو 2023.

 

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