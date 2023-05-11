مباحث الفيوم تنجح في حل لغز مقتل الشاب أمير خلال 24 ساعة

نجحت مباحث قسم شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز من حل لغز مقتل "أمير. و. ن" البالغ من العمر 38 عامًا مقتول وملقاة بجوار مصرف مائي بقرية كفور النيل ويعمل بالتجارة والسياحة ومقيم بعزبة رزق التابعة للوحدة المحلية لقرية دمو.

وتعود احداث الواقعة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9/5/2023 عندما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم علي جثة شخص مجهول الهويه في العقد الرابع في ظروف غامضة ملقاه بمصرف مائي بطريق القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز والعقيد معتز اللواج مفتش المباحث وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي مضروب بآلة حادة على الرأس.

جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.

وكثفت جهود الفريق خلال 24 ساعة الماضية من كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى "محمد. ا. ر"، 22 عامًا، ويقيم بقرية دمو.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدراج المجنى عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالى كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية.

وأوضحت أن المجنى عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدا أن لديه نقود بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذى بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها في مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية دمو التابعة لمركز الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.