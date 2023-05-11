جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

داخل واحداً من أعرق وأرقي الأحياء المصرية، حي الزمالك، تم البدء في تنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء جراج سيارات علي ضفاف النيل، من أجل حل الأزمة المرورية الكبيرة التي سيطرت علي المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الزحام الشديد الذي تشهده المطاعم والكافيهات داخل الحي الهادئ، وهو الأمر الذي أزعج السكان سنوات طويلة، جعلتهم يبحثون يومياً على ركنة لسياراتهم الخاصة ساعات طويلة.

ويعتبر مشروع الجراج هو جزء من مشروع ممشى أهل مصر، الذي يتم تدشينه بشارع سراي الجزيرة، رصدت “الدستور” ردود أفعال قاطني هذا الحي الهادئ، وكانت البداية مع عادل الباجوري مهندس معماري، قال إن أزمة ركن السيارة أصبحت شبه يومية بسبب التكدس الكبير الذي يشهده الجراج الخاص بالعمارة، وأيضاً جراجات الشارع، والسبب في ذلك يعود إلى أن حي الزمالك أصبح مقصداً لقطاع كبير من المصريين، الذين وجدوا ضالتهم فيه للخروج والتنزه به، خاصة بسبب مناظره الطبيعية الخلابة، واعتقد أن مشروع إنشاء هذا الجراج هو خطوة مهمة وجيدة لحل أزمة التكدس المروري، وركنة السيارة، واتمنى أن يتم الانتهاء من بناءه في أسرع وقت ممكن حتى يعود للحي الهادئ رونقه مرة أخرى.

وهو نفس الحال بالنسبة لخالد عفت موظف بإحدى شركات السياحة بالزمالك، الذي قال: "علمت من أحد السكان أن مشروع إنشاء جراج هو جزء ثمن مشروع ممشى أهل مصر الذي مزمع تنفيذه بجزيرة الزمالك، واعتقد أنه مشروع سيفيد أهل المنطقة بصورة كبيرة، وأيضاً العاملين بها، مثلما حدث بمشروع مترو الأنفاق، واعتقد أن جراج في هذه المنطقة سيحل أزمة مرورية ضخمة عانى منها السكان خلال سنوات عدة، بسبب الازدحام الشديد التي تشهده الشوارع مع فترة المغرب ودخول الليل حيث إقبال عدد كبير من المصريون للسهر بكافيهات وعائمات الزمالك".

بينما عم سعيد عامل بجراج داخل شارع الموسيقار محمد عبدالوهاب، يقول: "نعاني يومياً من ازمة ومن السيارات الخاصة بالسكان بسبب سيارات زائري الزمالك، مما يحدث مشكلات وأزمات عديدة، واعتقد أن حل مشروع الجراج قد جاء في وقته لحل هذه الأزمة الكبيرة التي نعاني منها منذ إنشاء عدد كبير من المطاعم والكافيهات النيلية بالمنطقة".

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