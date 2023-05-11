جامعة الإسكندرية: بدء تشغيل وحدة النخاع الثانية بمستشفى المواساة

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، وأستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بكلية الطب، اليوم، الخميس، أعمال المؤتمر الدولي السنوي السابع لأمراض الدم وزراعة النخاع بطب الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ أمراض الدم وزرع النخاع، والدكتور على عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن الشايب، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان يوسف، رئيس قسم الباطنة بطب الإسكندرية، والدكتورة منال الصردي، أستاذ أمراض الدم بطب الإسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع، وسكرتير المؤتمر، ولفيف من الباحثين في أمراض الدم وزراعة النخاع بمصر والدول العربية.

وأوضح “الغندور” أن المؤتمر يناقش هذا العام الجديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وزراعة النخاع العظمي، والأدوية الجديدة وطرق العلاج والتشخيص في إجراءات عمليات زرع النخاع، وإعداد كوادر جديدة من الأطباء في هذا التخصص الطبي المهم.

وأعلن الغندور خلال فعاليات المؤتمر عن بدء تشغيل وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفى المواساة الجامعي منذ أول أبريل 2023، واستقبال 9 حالات حتى الآن وذلك لتقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

وأشار الدكتور علي عبدالمحسن، إلى أن قسم الباطنة بطب الإسكندرية يشهد تطورات في كل وحداته، لافتًا إلى أن وحدة زرع النخاع الثانية والتي تم بدء تشغيلها أبريل الماضي مجهزة بالكامل لتقديم خدمة متميزة للمرضى وتدريب صغار الأطباء، مؤكدًا أن مؤتمر hemo Alex يشهد كل عام تطورًا ملحوظًا، متمنيًا أن تخدم نتائج المؤتمر أغراض البحث العلمي في كل ما يخص أمراض الدم وزرع النخاع.

فيما أكدت الدكتورة إيمان يوسف، أن المؤتمر سيناقش كل ما يستجد من وسائل جديدة للتشخيص ودور العلاج الحديث في التشخيص، لافتة إلى أن العلاج يصرف على نفقة الدولة، في مستشفيات جامعة الإسكندرية في وحدة أمراض الدم ووحدة زرع النخاع بالمواساة لمرضى سرطان الدم.

وأكدت الدكتور منال الصردي، أن فعاليات المؤتمر تمتد من 11 إلى 12 مايو، مضيفة أن المؤتمر يناقش التطورات التي تم اكتشافها في العلاجات ومتابعة كل ماهو جديد في أمراض الدم من طرق تشخيص وعلاج، كما يشهد أيضا حضور أساتذة من كافة الجامعات المصرية.

يتضمن المؤتمر جلسات لعرض ومناقشة الحالات الصعبة لأمراض الدم وورش عمل لزرع النخاع يتحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين على مدار يومين لنقل وتبادل الخبرات، لا سيما أنه يشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع أنحاء العالم.

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