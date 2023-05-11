كاتب صحفي: قمة القاهرة لحل الأزمة السودانية تحظى بفرص نجاح كبيرة

كشف بدر الدين خلف الله، صحفي متخصص في الشؤون الإفريقية، دلالات اختيار القاهرة لعقد قمة مرتقبة لرؤساء دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية.

وقال خلف الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" الخميس، إن دعوة جوبا رؤساء دول الجوار لحل الأزمة السودانية بمصر عبر حوار شامل بين الأطراف المتنازعة تأتي بسبب المخاوف الحقيقية التي ستنعكس على المنطقة بسبب تلك الأزمة.

وأضاف أن القاهرة تمثل البيت الإفريقي وتجد قبولًا كثيرًا، موضحًا أن مصر لها علاقات كبيرة على مستوى دول الجوار وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر أيضًا تعرف طبيعة الصراع في السودان، مؤكدًا أن حظوظ نجاح هذه القمة في القاهرة كبيرة جدًا.

كما أكد الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن القاهرة تربطها علاقات قوية جدًا مع دول الجوار، متابعًا: "خير شاهد على ذلك تحركات وزير الخارجية سامح شكري في دولتي تشاد وجنوب السودان وهذا يعكس اهتمام مصر الجاد في حل الصراع في السودان.

وتابع: "دعوة مصر لأي حوار لإنهاء الأزمة السودانية متوقع أن تجد استجابة كبيرة من الأطراف الإقليمية والدولية".