محافظ بورسعيد يتفقد انتظام القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، انتظام عمل القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

شارك في الجولة كل من الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس أمناء جمعية مشكاة نور الخيرية الثقافية.

وشدد المحافظ، خلال كلمته للطلاب أثناء جولته، على أن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم بشكل علمي سليم وفيها تتكون شخصية الطلاب بصورة إيجابية من خلال غرس مبادئ الوطنية وقيم الإنسانية في نفوسهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلبية، مؤكدا أنه لا تراجع أو استثناء في تطبيق القانون بحرمان الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة من دخول الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية اعتماد الطلاب في تحصيلهم العلم على أنفسهم والمعلم والكتاب المدرسي الذي يوضع منه أسئلة الامتحان، ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت مقابل العلم الزائف، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد "الغضبان" على ضرورة اهتمام الطالب فى هذه المرحلة العمرية بالرياضة وممارستها بانتظام مشيرا إلى أن مقولة العقل السليم فى الجسم السليم لم تأتى من فراغ، موجها الشكر والتقدير لكل القائمين على برنامج القوافل التعليمية والمنظمين.

وكانت القوافل التعليمية المجانية للشهادة الإعدادية قد انطلقت يوم الأحد الماضي واستمرت حتى اليوم الخميس، بحضور كثيف من الطلاب بمتوسط 1700 طالب وطالبة يوميا وقام عليها نخبة من أفضل معلمي بورسعيد واضعي أسئلة الامتحانات.