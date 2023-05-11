الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد انتظام القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، انتظام عمل القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم  بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

شارك في الجولة كل من الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس أمناء جمعية مشكاة نور الخيرية الثقافية.

IMG-20230511-WA0162

وشدد المحافظ، خلال كلمته للطلاب أثناء جولته، على أن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم بشكل علمي سليم وفيها تتكون شخصية الطلاب بصورة إيجابية من خلال غرس مبادئ الوطنية وقيم الإنسانية في نفوسهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلبية، مؤكدا أنه لا تراجع أو استثناء في تطبيق القانون بحرمان الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة من دخول الامتحانات.

IMG-20230511-WA0166

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية اعتماد الطلاب في تحصيلهم العلم على أنفسهم والمعلم والكتاب المدرسي الذي يوضع منه أسئلة الامتحان، ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت مقابل العلم الزائف، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد "الغضبان" على ضرورة اهتمام الطالب فى هذه المرحلة العمرية بالرياضة وممارستها بانتظام مشيرا إلى أن مقولة العقل السليم فى الجسم السليم لم تأتى من فراغ، موجها الشكر والتقدير لكل القائمين على برنامج القوافل التعليمية والمنظمين.

IMG-20230511-WA0161

وكانت القوافل التعليمية المجانية للشهادة الإعدادية قد انطلقت يوم الأحد الماضي واستمرت حتى اليوم الخميس، بحضور كثيف من الطلاب بمتوسط 1700 طالب وطالبة يوميا وقام عليها نخبة من أفضل معلمي بورسعيد واضعي أسئلة الامتحانات.

IMG-20230511-WA0160
IMG-20230511-WA0164

 

الاعدادي الافكار المتطرفة التربية والتعليم التوفيق والنجاح الجسم السليم

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مركز إعلام الداخلة ينظم ندوة تثقيفية عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى