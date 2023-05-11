الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة لوحدة الأمومة والطفولة بأبوقرقاص في المنيا

ندوة مناهضة العنف
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص

نظمت وحدة الأمومة والطفولة بالمنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، اليوم الخميس، ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بقرية ابيوها التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص.

شارك في الندوة كل من تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وعلى ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها و أعضاء  فرع المجلس القومي للمرأة بمركز أبوقرقاص والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز .

وأكد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الهدف من عقد الندوة هو التعريف بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية مواجهة ومنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، لافتًا إلى أن العنف يظهر في أشكال مختلفة جسدية وجنسية ونفسية، كـ(الضرب، والإساءة النفسية)، بالإضافة إلى زواج الأطفال، وكذلك تسليط الضوء على دور الدولة والمحافظة في توفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمرأة حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها في الأسرة والمجتمع.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية لتقدم ونهوض البلاد، فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع، وتُعد قاسمًا مشتركًا وشريكًا أساسيًا مع الرجل في بناء وتنمية البلاد، مشيدًا بدور مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة والعمل علي حمايتها وصولًا لمجتمع خالٍ من كافة أشكال العنف تنعم فيه المرأة بالحرية والمكانة الرفيعة التي تستحقها.

وعقدت الندوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد  نائب محافظ المنيا بالاهتمام بتكثيف الندوات التوعوية لتوضيح المفاهيم الصحيحة الخاصة بالقضايا المجتمعية مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في تنظيم هذه الندوات بكافة القري التابعة لها وتقديم كافة أوجه الدعم لها.

ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية أبيوها بأبوقرقاص
المنيا مناهضة العنف ضد المرأة ندوة لوحدة الأمومة والطفولة قرية أبيوها بأبوقرقاص علي ظريف رئيس الوحدة المحلية بأبيوها تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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