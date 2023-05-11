"تعليم دمياط" توجه رؤساء اللجان بتوفير كل سبل إنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الإمكانات لضبط وإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

ووجه رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية، أيضا بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية، مشددا بمنع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

كما وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومي مع اختيار غرفة خاصة للكنترول، وتعليق جدول الامتحانات في مكان ظاهر للطلاب بالإضافة إلى عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.