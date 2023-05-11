"موندو ديبورتيفو" تكشف مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

يكثر الحديث مؤخرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2022 الماضي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

موقف باريس سان جيرمان من رحيل مبابي في الصيف المقبل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لا ينوي التفريط في خدمات مبابي وأنه ليس معروضًا للبيع بأي ثمن، خاصة مع اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح الفريق، في الصيف المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

وأفادت الصحيفة أن إدارة باريس تفكر في البحث عن بديل مناسب في أسرع وقت ممكن، تحسبًا لرحيل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، خاصة في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

من جهته، يأمل مبابي في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتوديع المسابقة بشكل متكرر.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2025.

ولكن حسب عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، فإنه يحق له فسخ عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل في يونيو 2024.