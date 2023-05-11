الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق منزل سكني بحلوان

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في منزل سكني بالطابق الأخير، بمنطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

ووردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية، مفادها نشوب حريق في منزل سكني بمنطقة عرب الوالدة، بمدينة حلوان.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال حي حلوان، برئاسة اللواء حسام طوبار، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

الحماية المدنية حريق عرب الوالدة بمدينة حلوان

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