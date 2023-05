المهندس العالمي محمد جودت يقدم معادلة للسعادة في مؤتمر جامعة عين شمس

انتهت منذ قليل وقائع الجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واستضافت المهندس المصري العالمي محمد جودت، ضمن فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي لجامعة عين شمس في نسخته الحادية عشر والذي انطلق أمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل".

واستهل الدكتور أيمن صالح، رئيس المؤتمر ومدير الجلسة، بالتعريف بالمهندس محمد جودت من مؤسسة “one Billion happy” في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X و مؤلف كتاب Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy والذي صدر عام ٢٠١٧، وكتاب scary smart وغيرها من الكتب.

تناولت الجلسة الحوارية الحديث عن النجاح بدون واسطة و أكد المهندس محمد جودت، أن النجاح يعتمد على الرغبة في تحقيقه والتكيف مع الظروف المحيطة وتوظيفها لصالح تحقيق الأهداف التي ينشدها كل شخص.

وتطرق الحوار إلى الحديث عن وسائل النجاح، وأشار المهندس محمد جودت لضرورة الاستثمار في العقل مثلما نستثمر في الجسم، وشدد على أهمية القراءة، مؤكداً أن قضاء ساعة واحدة يومياً في شئ مفيد أو في قراءة أو تعلم شئ مفيد يمكنها أن تغير حياة الفرد و أن قضاء ١٠ آلاف ساعة في تعلم شئ مفيد يحقق نتائج وتغيير كبير للأفضل ويصنع الفرق في حياة من يتبع هذا الأسلوب.

كما وجه المهندس محمد جودت نصائح للشباب المقبل على الحياة العملية وكيف يمكن أن يخوض مجالات ريادة الأعمال بنجاح، حيث قال "الأفضل أن تكون صاحب عمل يحل مشكلة مُلحة عند الناس"، وقال من الأفضل أن يكون اختيارك للعمل وفق قدراتك ويتناسب مع ما تؤمن به و الهدف الذي تسعى لتحقيقه".

وتحدث عن كتابه الشهير scary smart وما تناوله في الكتاب حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة ومستقبل البشر.

كما تطرق للحديث عن مؤسسة "one Billion happy"، ومنظور السعادة و خطوات تحقيق الرضا.

واستعرض معادلته عن السعادة قائلاً: السعادة تساوي الفرق بين أحداث حياتك و توقعاتك( السعادة = أحداث حياتك- توقعاتك).

واختتم اللقاء بتوجيه نصيحة للناس بأهمية الشعور بالرضا وكيف يؤثر على مجرى حياتك و أن يحاول الناس التقليل من الضغط العصبي.