"تموين بورسعيد": استلام أكثر من 8182 طن قمح من المزارعين

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بوعي وجهود مزارعي المحافظة التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانًا، ثم زادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

من جهته، قال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، في بيانٍ له، إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

جاء ذلك بعد أن تفقد عوض بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة.

وارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشونة المحافظة، حيث بلغ إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين، بكمية تُقدر بـ 8182 طنًا و863 كجم قمح محلي بدرجة نقاوة عالية الجودة، في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى آخر سيارة توريد، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.