الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين بورسعيد": استلام أكثر من 8182 طن قمح من المزارعين

قمح
قمح

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بوعي وجهود مزارعي المحافظة التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانًا، ثم زادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة. 

من جهته، قال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، في بيانٍ له، إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

جاء ذلك بعد أن تفقد عوض بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة.

وارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشونة المحافظة، حيث بلغ إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين، بكمية تُقدر بـ 8182 طنًا و863 كجم قمح محلي بدرجة نقاوة عالية الجودة، في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى آخر سيارة توريد، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

استلام القمح الهيئة القومية لسلامة الغذاء التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية توريد القمح تموين بورسعيد تذليل العقبات حافظ بورسعيد

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير الاستفادة من خام "التَنتالوم"

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

زراعة 8500 فدان قطن هذا العام في بني سويف

رفع جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة للقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى