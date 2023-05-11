الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس: سنقيم مذبحًا باسم الشهداء الأقباط فى ليبيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أهدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بعد لقائهما صباح اليوم الخميس، صندوقًا يحوي أجزاءً من ملابس الواحد والعشرين شهيدًا الأقباط الذين استشهدوا في ليبيا (البدلة البرتقالية) المحفوظة رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط، مع ثلاثة من الأربطة التي قيدت بها أيديهم وقت استشهادهم ذبحًا وهم يصلون داعين اسم الرب كما في فيلم الفيديو الذي سجل هذه اللحظات.

قد تكون صورة ‏نص‏

وقال البابا فرنسيس إن هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا في ذلك اليوم أيضًا بالدم. 

وأضاف: إنهم قدسيينا، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية. إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين وأنا سأقوم بمذبح على اسمهم.. أشكر الله أبانا الذي قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان. أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بيسوع المسيح وصولًا إلى الدم. 

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