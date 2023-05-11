الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 24 شخصًا أغلبهم من الأطفال في انهيار جسر بفنلندا

انهيار جسر بفنلندا
انهيار جسر بفنلندا

قالت خدمة الإنقاذ الفنلندية، إن حوالي 24 شخصا، معظمهم من الأطفال، أصيبوا اليوم الخميس عندما انهار جسر مؤقت للمشاة في مدينة إسبو خارج العاصمة هلسنكي.
وذكرت هيئة مستشفيات هلسنكي في بيان، أن جروح المصابين ليست خطيرة.
ونقلت صحيفة "هلسينج سانومات" اليومية الفنلندية، عن أحد الأطفال الذين شهدوا الواقعة لكنه لم يتعرض لإصابات قوله إن مجموعة تلاميذ بالصف الثامن كانوا عائدين من رحلة ميدانية عندما انهار الجسر.
وقالت إن الجسر المؤقت تم بناؤه من رقائق الخشب في وقت تجري فيه أعمال تشييد أخرى في المنطقة.
ونشرت وسائل الإعلام الفنلندية صورا لخمسة أشخاص على الأقل راقدين على الأرض، بينما يعمل منقذون على إسعافهم.

خدمة الإنقاذ الأطفال جسر هلسنكى منقذون

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