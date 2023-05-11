الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 54 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 تواصل مراكز المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.


من جانبه، استعرض اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على تنفيذ أعمال الموجة 21، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أمس الأربعاء، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 54 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 42 حالة مباني على ارض أملاك دولة، و11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 من ناحية آخري ، كان الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، قد عقد اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.


جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار دكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري، والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.


تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

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المنيا إزالة 54 حالة تعدي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا الموجة 21 لإزالة التعديات اللواء محمد عقل سكرتير مساعد المحافظة

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