بتكلفة 2.8 مليون جنيه.. رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال، خاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و 841 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتعاون بين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

من جهتها المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، جرى إحلال وتجديد مغذى العريان بفوه، وذلك عن طريق تغير 29 عمودا بالإضافة إلى تغير 5500 طن موصلات فوة بتكلفة 700 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات شباس الملح والعجوزين والنوايج ، شمال دسوق، بزرع 21 عمود جهد متوسط بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات كفر حجر وحنكة جنوب دسوق ب 21 عمود جهد متوسط بتكلفة 416 ألف جنيه.

كما جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، بإحلال وتجديد قرى (غاضوب – مجدى عمر – المنصور- العمرانية – تعاون أول – شحاتة – طلعت – عبد المطلب-السادات – السنترال- الشهيد الشرقاوي- الحفير – ابو سكين- الإصلاح- الزينى – كوم الدهب- ماهر) بـ 124 جهد منخفض بتكلفة 330 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بمدينة مطوبس لـ 4 محولات ب 51 عمود بتكلفة 310 ألف جنيه، وإحلال وتجديد قرى المنشية المستجدة – الشيخ- فادى ناصر بالمدينة وذلك بـ 72 عمود جهد منخفض تغير 2.5 كم موصلات بفوه بقيمة 205 ألف جنيه.



وأوضح المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكفر الشيخ، بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد تم رفع قدرات سلاسل المحولات، فجرى تكبير قدرات 3 محولات بسلسلة الشيخ اللبان بمدينة كفر الشيخ قدرة 1000 ك ف بتكلفة 480 ألف جنيه، وجارى العمل في عملية تطوير الريف المصرى حياة كريمة لمركز مطوبس، وتم الانتهاء الأعمال من تركيب 216 كشك بالمحول جديد، وزرع 1059 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد متوسط بكمية 203 طن، وتم إنشاء كابلات جهد متوسط بكمية 150 كم، وتغيير 15072 عمود جهد منخفض،411 موصلات معزولة.