الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع سير امتحانات النقل بإدارة الحمام

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة شرق المحافظة؛ لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها السادس بمدارس إدارة الحمام التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وذلك بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية.

وتابع وكيل تعليم مطروح، سير الامتحانات بلجان الامتحانات بمدارس محمود العيسوي الابتدائية ونور العلم الابتدائية والحمام الثانوية التجارية بنين والحمام الثانوية بنات وذلك وسط أجواء هادئة وآمنة.

وتأكد وكيل تعليم مطروح من الطباعة الجيدة للورقة ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوي بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية مع التزام كل المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة. 

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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ادارة الحمام التعليمية العملية الامتحانية امتحانات النقل تعليم مطروح جولة تفقدية مفاجئة مطروح وكيل تعليم مطروح

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