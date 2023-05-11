الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع "سكرة" ضمن مشروع الصرف لـ 20 قرية بمنفلوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية سكرة ضمن مشروع الصرف الصحي لعدد 20 قرية بمنفلوط، بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه والتي يجري تنفيذه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار دعم الدولة لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.
رافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالمحطة التي تبلغ سعتها التصميمية 7 ألاف متر مكعب / يوم، والتي أوشكت على الانتهاء بعد تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد بنسبة 100% حيث تبلغ نسبة تنفيذ الأعمال 95% للاعمال الإنشائية و50% للاعمال الكهربائية والميكانيكية ومقرر نهوها قبل نهاية العام الحالي.
وأكد المحافظ أهمية الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لتعود بالنفع على المواطنين مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من المشروعات مشيرًا إلى استمرار متابعته من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً حيث يجري تنفيذ 2000 مشروع حتى الآن في 7 مراكز على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تقارب 44 مليار جنيه، منها 149 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، بالإضافة إلى 149 مشروع لمياه الشرب، بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط.

ولفت إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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10 محطات معالجة أعمال الكهرباء الأعمال الإنشائية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئاسية حياة كريمة الشرب والصرف الصحي القطاعات الخدمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تطوير الريف المصري دعم الدولة المصرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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