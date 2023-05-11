الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغردقة تستضيف اللقاء الثقافى الرياضى المصرى المجرى

بطولة الغردقة
بطولة الغردقة

تستضيف مدينة الغردقة السياحية اللقاء الثقافى الرياضى فى الأول من يونيو المقبل، تحت مسمى "لقاء الثقافات في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة"، بإشراف كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي المجرى.

ويتضمن اللقاء "رحلة سباحة" بأحد شواطئ مدينة الغردقة، ومحاضرة  تثقيفية يلقيها المدرب العالمي شين توسوب وصاحبة الإنجازات البطلة الأوليمبية العالمية المجرية "كاتنكا هوسو"، ويتضمن لقاء الثقافات المصرية المجرية رياضة سباحة المياة المفتوحة والفلكلور والأغاني الشعبية المجرية والمصرية.

وقال السباح العالمي خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش رئيس مجلس إدارة سترووك إيجيبت، إنه بعد نجاح تتابع عبور بحر المانش والدمج بين ذوي الهمم والأصحاء ونجاح الفريق في عبور بحر المانش، وتسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تواصل مدينة الغردقة في استضافة بطولات ومسابقات السباحة العالمية في مياه البحر الأحمر.

وأضاف شلبي، منظم اللقاء في بيان له اليوم، إن الحدث هو تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجري لتنظيم لقاء ثقافي رياضي على شواطئ مدينة الغردقة بداية شهر يونيو المقبل، بهدف التقارب بين الشعوب ومزج الثقافات، فضلًا عن مشاركة السباحة المجرية "ديانا توث" في تتابع عبور بحر المانش في الفترة القادمة والتي يتم الإعداد لها بمعاونة السباحة الأوليمبية شيروت حافظ.

وتابع شلبي أن اللقاء يتضمن تمرين "سباحة" مع وضد التيار فى شاطئ آمن ومياه صافية لمسافة 500م و1500م و3 كم يوم الجمعة 2 يونيو المقبل الساعة 4 عصرًا، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من المجر، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لسرعة السباح هي 3 كم في الساعة على أن يتم التوقيع على إقرار سلامة السباح وملاءمته الجسدية والطبية لسباحة المياة المفتوحة.

الاتحاد الانجليزي السباحة العالمية مدينة الغردقة السياحية محاضرة تثقيفية مدينة الغردقة موسوعة جينيس عبور بحر المانش

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