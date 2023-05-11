الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كونتكت" توسع نطاق خدمات تمويل التعليم لكافة المدارس والجامعات بجميع المحافظات.. وترفع فترة التمويل للماجيستير لـ3 سنوات والدكتوراه 5 سنوات

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أعلنت شركة كونتكت للتمويل، ذراع التمويل الاستهلاكي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن رفع مدة التمويل لدارسي الماجيستير إلى 3 سنوات و5 سنوات للدكتوراه، بحجم تمويل يصل إلى مليون جنيه، لكل المدارس والجامعات المصرية والأجنبية في مصر.

وأشار الشركة، إلى أن ذلك بهدف توفير خدمات تمويل طلاب المدارس والجامعات ودارسي الماجيستير والدكتوراه والدورات التدريبية والشهادات المهنية، التي كانت قد أعلنت عنها منذ مدة، وقدمت "كونتكت" من خلالها خيارات تمويل متعددة لتمويل التعليم بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تصل إلى 12 شهراً بالنسبة للمدارس والجامعات.

وأوضحت أنها عززت منتج تمويل التعليم بتوقيع بروتوكولات مع العديد من المدارس والجامعات المتميزة، التي من ضمنها توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة "مدارس جيمس مصر للتعليم "، التابعة لشركة جيمس العالمية أكبر شركة تعليم خاص في العالم والتي تنتشر فروعها بالكثير من الدول، والمدرسة الكندية الدولية في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم في أونتاريو (وزارة التعليم الكندية) وتتبع نظام التعليم الكندي، والجامعة الأوروبية EUE)) التي تقدم برامجَ تعليمية باللغة الإنجليزية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (AAMBFS)، والتي أصبحت  أكاديمية كل العرب على مر السنين، وتحولت إلي مركز يلهم جميع المهنيين العرب في قطاعي المال والأعمال، ويزودهم بالمعرفة العلمية والأكاديمية.

وأشار تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل، إلى أن خدمات التمويل لا تقتصر على  جامعات او مدارس محددة ، بل أنها تمتد لتغطي المدارس والجامعات بكافة المحافظات ، كاشفاً : عن عقد بروتوكولات مع عدد من المدارس والجامعات الدولية ، لتقديم خدمات التمويل الأكاديمي للطلاب في هذه المؤسسات.

وأكد العضو المنتدب لـ " كونتكت للتمويل " علي أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع هذه المؤسسات لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات الطلاب،موضحاً أن تقديم خدمات تمويل التعليم تمثل جزءًا هاماً من التزام " كونتكت" الدائم بتقديم خدمات مالية متميزة ذات جودة عالية ، وهو ما نسعى جاهدين إليه لتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير خيارات تمويل متعددة، بما في ذلك القروض التعليمية والماجيستير والدكتوراه .

ومن جهته؛ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن التعليم يمثل حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة وتقليص الاستثمار في التعليم يهدد بحدوث أزمات أكثر خطورة في المستقبل .

ونوه بأن التعليم من أكثر المنتجات التي يقبل عليها المستهلك لذلك نحرص علي تقليل قيمة الفائدة الخاصة بهذا المنتج خصوصاً لأنه يندرج تحت المسئولية الاجتماعية الخاصة بشركات المجموعة، مشيراً إلي إعتزام " كونتكت للتمويل " توفير خدمات تمويل التعليم لكل المصريين في جميع المحافظات و بكافة المدارس و الجامعات .

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن أمله في أن تسهم هذه الخدمات في تحقيق أحلام المصريين الأكاديمية والمهنية، وتمكن الجميع من الحصول على التعليم الجيد واللازم لبناء مستقبل مهني ناجح ومستقر.

تامر سمير
تامر سمير
شركة كونتكت للتمويل مجموعة كونتكت المالية القابضة رفع مدة التمويل لدارسي الماجيستير إلى 3 سنوات و5 سنوات للدكتوراه حجم تمويل يصل إلى مليون جنيه كل المدارس والجامعات المصرية والأجنبية توفير خدمات تمويل طلاب المدارس والجامعات ودارسي الماجيستير والدكتوراه الدورات التدريبية والشهادات المهنية خيارات تمويل متعددة لتمويل التعليم بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تصل إلى12 شهرا بالنسبة للمدارس والجامعات

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