محافظ قنا يستقبل 15 مواطنًا من ذوي الهمم بعد استلامهم الأطراف الصناعية

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، الفوج الثالث من ذوي الهمم، بإجمالي عدد 15 مواطنًا ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، والنائب محمد كمال موسى، والدكتور احمد عبدالماجد الاحمر، عضوا مجلس الشيوخ، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية خلال هذا الفوج بلغ 15 حالة تعاني من بتر في الأطراف، كما تم عمل قياسات لعدد 18 حالة أخرى، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبًا، لافتًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحي، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم اجراءات الكشف الطبى وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية، كما رافقهم أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم للأطراف الصناعية.

وأضاف الداودي، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم وجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حركيًا وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.

يُذكر أن الفوجين الأول والثانى تم خلالهما تسليم 35 طرف صناعى للمستحقين، بواقع 19 طرف صناعى خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 طرف صناعى خلال الفوج الثانى في فبراير الماضي.