برلماني: دعوة الحوار الوطني للمصريين في الخارج يؤكد انفتاح الدولة على مختلف الأفكار

أشاد النائب عمرو حسين هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بدعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، مؤكدًا أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وأكد النائب عمرو هندي، في بيانٍ له، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم في معالجة كل ما يواجهونه من تحديات، معقبًا: "المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية".

وأضاف هندي، أن الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التي تواجههم.

وأشار هندي، إلى أن الحوار الوطني يؤكد انفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن الجميع بعقد آماله على الحوار الوطني فهو نافذة أمل لمجتمع متطور.