انطلاق بطولة الملاحة بجامعة قناة السويس

بحضور عدد من الجامعات..

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وذلك في إطار استضافة الجامعة لبطولة "كروس فيت" والتي انطلقت فعالياتها أمس الأربعاء، بمشاركة 52 طالبًا وطالبة يُمثلون 8 جامعات هي (القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بدر، التعليم العالي، قناة السويس، الأكاديمية العربية، المستقبل).

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية.

وبتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور بالدكتور عرفه سلامه، مؤكداً أن الجامعة تُرحب بوجود الجامعات المصرية فى ملاعبها ، مشيراً إلى أن جامعة القناة لها باع كبير فى تنظيم البطولات على مستوى الجامعات .

حضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف التنفيذي على البطولة .

من جانبه، شكر الدكتور عرفة سلامة، رئيس الجامعة، والقائمين على تنظيم البطولة على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد، لافتًا إلى أن الخميس الموافق 11 مايو سيشهد انطلاق بطولة الملاحة أيضًا في رحاب جامعة قناة السويس بمشاركة وفود من الجامعات المصرية.