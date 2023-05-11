الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للإسكواش

نور الشربيني ونوران
نور الشربيني ونوران جوهر

تنطلق اليوم الخميس، المباراة النهائية من بطولة العالم للإسكواش، والمُقامة حاليًا في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام بطولة العالم للاسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي مصري ببطولة العالم للإسكواش

وتستعد النجمة "نور الشربيني"، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة سبورتنج، لمواجهة مواطنتها "نوران جوهر"، المنصفة الثانية عالميًا وبطلة وادي دجلة، لخوض نهائي مصري خالص في بطولة العالم للإسكواش، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وتدافع نور الشربيني عن لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السابعة في تاريخها.

كما تُعد نور الشربيني أول لاعبة في تاريخ البطولة تحقق إنجاز التأهل إلى المباراة النهائية للمرة التاسعة.

في المقابل، ترغب نوران جوهر في التتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش، من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات.

نتائج نور الشربيني ونوران جوهر في نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

- فوز نور الشربيني على النيوزلندية جويل كينج في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بنتيجة 3-1، وجاءت نتجة الأشواط كالآتي: 11-8, 11-6, 6-11, 11-4، في مباراة استمرت لمدة 43 دقيقة.

- فوز نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامي، بطلة وادي دجلة، في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بنتيجة ، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 105 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط كالآتي: 6-11, 12-10, 11-9, 9-11, 14-12.

يذكر أن نور الشربيني وعلي فرج يحملان لقب بطولة العالم للإسكواش في النسخة الأخيرة من المسابقة. 

وتمتلك نور الشربيني عددًا قياسيًا من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوّجت بـ6 ألقاب في مواسم: 2015- 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022-2023.

نور الشربيني نوران جوهر بطولة العالم للاسكواش شيكاغو نور الشربيني ونوران جوهر التصنيف العالمي للاسكواش اسكواش

الأكثر قراءة

مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تصل لـ40 درجة فى الصعيد

حملات مرورية لرصد المخالفين في القاهرة والجيزة

ضبط 6 ركاب فى مطار القاهرة أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة (صور)

محاكمة قاتل زوجته بالنزهة اليوم

محامي سكندري: دعوة الرئيس للحوار الوطني صادقة لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين