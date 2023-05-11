نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للإسكواش

تنطلق اليوم الخميس، المباراة النهائية من بطولة العالم للإسكواش، والمُقامة حاليًا في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام بطولة العالم للاسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي مصري ببطولة العالم للإسكواش

وتستعد النجمة "نور الشربيني"، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة سبورتنج، لمواجهة مواطنتها "نوران جوهر"، المنصفة الثانية عالميًا وبطلة وادي دجلة، لخوض نهائي مصري خالص في بطولة العالم للإسكواش، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وتدافع نور الشربيني عن لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السابعة في تاريخها.

كما تُعد نور الشربيني أول لاعبة في تاريخ البطولة تحقق إنجاز التأهل إلى المباراة النهائية للمرة التاسعة.

في المقابل، ترغب نوران جوهر في التتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش، من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات.

نتائج نور الشربيني ونوران جوهر في نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

- فوز نور الشربيني على النيوزلندية جويل كينج في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بنتيجة 3-1، وجاءت نتجة الأشواط كالآتي: 11-8, 11-6, 6-11, 11-4، في مباراة استمرت لمدة 43 دقيقة.

- فوز نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامي، بطلة وادي دجلة، في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بنتيجة ، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 105 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط كالآتي: 6-11, 12-10, 11-9, 9-11, 14-12.

يذكر أن نور الشربيني وعلي فرج يحملان لقب بطولة العالم للإسكواش في النسخة الأخيرة من المسابقة.

وتمتلك نور الشربيني عددًا قياسيًا من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوّجت بـ6 ألقاب في مواسم: 2015- 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022-2023.