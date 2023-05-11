الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة قاتل زوجته بالنزهة اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة، بعد ما سدد لها 14 طعنة ونحرها، وتستمع لمسؤول اللجنة الثلاثية المكونة من مستشفى الأمراض العقلية.

واستمعت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية خلال الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا. 

وكان أقدم عامل على قتل زوجته، وتدعى رباب محمد 40 عاما، إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة تعدد علاقاته، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بعدة طعنات وذبحها داخل المنزل، ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض مطواة - سكين، تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جنايات القاهرة محاكمة المتهم إنهاء حياة زوجته في النزهة

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