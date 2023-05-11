الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة وزراء فنلندا تطلب الطلاق من زوجها عبر "إنستجرام"

رئيسة وزراء فنلندا
رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها سانا مارين

تقدمت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها سانا مارين، بطلب الطلاق بالاشتراك مع زوجها ماركوس رايكونن ، حسبما قالا عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الأربعاء.

 

وقالت مارين "نحن ممتنون لمدة 19 عامًا معًا وابنتنا الحبيبة، مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان حتى وقت قريب في شركة لرأس المال الاستثماري ، لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات. وتزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد 19 .
 

كتبت مارين على إنستجرام بعد زواجها في أغسطس 2020 من رايكونن: "لقد عشنا شبابنا معًا ، ودخلنا مرحلة البلوغ معًا وكبرنا وأصبحنا آباء لابنتنا العزيزة معًا".

 

خسرت مارين وحزبها الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات البرلمانية في فنلندا الشهر الماضي ، خلف حزب الائتلاف الوطني اليميني والحزب القومي الفنلندي.


تعتبر مارين ، البالغة من العمر 37 عامًا ، أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما تولت منصبها في عام 2019 ، من قبل المشجعين في جميع أنحاء العالم نموذجًا يحتذى به من جيل الألفية للقادة الجدد التقدميين ، حتى مع اختيار الناخبين في الداخل لتشكيل حكومة جديدة. 

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