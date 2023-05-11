الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يستضيف رئيس وزراء الهند خلال زيارة رسمية يونيو القادم

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان لها، استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن ، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال قيامه بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو القادم.


وجاء بالبيان، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، الأربعاء، أنه من المرتقب أن تتم الزيارة في 22 من يونيو القادم، حيث يتضمن لقاء بايدن ومودي إقامة مأدبة عشاء رسمية.


كما أضاف البيان أن تلك الزيارة من شأنها أن تؤكد على الشراكة العميقة والوثيقة بين الولايات المتحدة والهند، فضلا عن أواصر الصداقة التي تربط الأمريكيين والهنود معا.


وتعزز الزيارة أيضا من حس الالتزام المشترك بين واشنطن ونيودلهي تجاه منطقة الهند والمحيط الهادئ وعزمهما المشترك على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية للبلدين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك في مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء، فضلا عن العمل نحو مواجهة التحديات المشتركة مثل قضية تغير المناخ وتنمية القوى العاملة والأمن الصحي.

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بايدن يستضيف رئيس وزراء الهند خلال زيارة رسمية يونيو القادم

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