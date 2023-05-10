الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يسحق طلائع الأسطول برباعية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

فيوتشر
فيوتشر

تأهل فيوتشر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه طلائع الأسطول 4/1، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة الأولى عن طريق مروان محسن، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الخامسة و37 (ضربة جزاء).

وفي الدقيقة 55 سجل أيمن الصفاقسي الهدف الرابع لفيوتشر، فيما سجل أحمد عطيتو الهدف الوحيد لطلائع الأسطول في الدقيقة 70.

وكان اليوم الأربعاء قد شهد مواجهة ضمن منافسات دور الـ32 بين فاركو والمصرية للاتصالات، وشهدت فوز فاركو 1 /صفر.

فيوتشر مروان محسن طلائع الأسطول كاس مصر دور الـ16

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